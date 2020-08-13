Автор победной шайбы в ворота «Сент-Луиса» Трой Стечер посвятил гол умершему отцу

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Трой Стечер посвятил заброшенную в ворота «Сент-Луис Блюз» шайбу умершему отцу, сообщает Daily Hive. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Кэнакс».
«Я скучаю по папе каждый день. Это был важный гол в наиболее важный момент игры. У меня было несколько мгновений, чтобы подумать о папе», – рассказал Стечер после матча.
Отец хоккеиста Питер Стечер умер в День отца, который в этом году отмечался в Америке 21 июня. Для 26-летнего защитника эта шайба стала первой в плей-офф за всю карьеру и победной в матче с «Сент-Луисом».
В регулярном чемпионате Стечер принял участие в 69 матчах, набрав 17 (5+12) очков при показателе полезности «+10» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф защитник провёл пять встреч, записав на свой счёт одну шайбу при показателе полезности «+4» и шести минутах штрафа.
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