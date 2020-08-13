Лебрюн: действующий чемпион НХЛ всё ещё в поиске своей игры, победа «Ванкувера» впечатлила

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн прокомментировал неожиданный старт серии плей-офф НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Ванкувер Кэнакс». Лучший клуб Западной конференции по итогам регулярного чемпионата проиграл «Ванкуверу» со счётом 2:5, пропустив три шайбы в третьем периоде.
«Ванкувер» воспользовался возможностью зацепиться за серию с действующим чемпионом НХЛ. Для «Кэнакс» невероятно важно было взять первый матч серии, пока «Сент-Луис» всё ещё ищет свою игру в плей-офф. Тем не менее победа «Ванкувера» впечатлила», — написал Лебрюн в «Твиттере».
Примечательно, что для команды Крэйга Берюбе это поражение стало четвёртым кряду после возобновления сезона. Сначала лучшая команда Западной конференции по итогам минувшего регулярного чемпионата проиграла все три матча в групповом турнире, в котором разыгрался посев к первому раунду плей-офф, после чего уступила «Ванкуверу».
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