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Бержевен: мы не ждём возвращения Жюльена в ходе серии с «Филадельфией»

Бержевен: мы не ждём возвращения Жюльена в ходе серии с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал госпитализацию главного тренера клуба Клода Жюльена.

«Ночью Клод почувствовал боли в груди. Мы незамедлительно проконсультировались с врачами и пришли к решению о его госпитализации. В настоящий момент он находится там и проходит тесты, чтобы определить природу его состояния. Это не имеет никакого отношения к COVID-19.

Мы не ждём его возвращения в ходе серии с «Флайерз». Кирк Мюллер, Доминик Дюарме и Люк Ричардсон будут делить тренерские обязанности. Однако Кирк является первым ассистентом, поэтому в отсутствие Клода будет исполнять обязанности главного тренера», – приводит слова Бержевена пресс-служба лиги.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Главный тренер «Монреаля» Жюльен госпитализирован из-за болей в груди
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