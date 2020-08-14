Крутой гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения. Шедевр от Веннберга добил Василевского

Пять овертаймов и россыпь рекордов

Первый матч первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 5ОТ) вошёл в историю лиги и всего хоккея. Встреча, продолжавшая больше шести часов и включившая в себя пять овертаймов, заняла четвёртое место в списке самых продолжительных матчей за всю историю НХЛ. До попадания в топ-3 командам не хватило всего двух минут, но это не помешало стать самым продолжительным матчем в нынешнем столетии.

В стартовом матче серии было установлено сразу несколько рекордов. Голкипер «мундиров» Йоонас Корписало отразил 85 бросков, побив достижение Келли Руди (73 сейва) по количеству отражённых бросков за матч Кубка Стэнли. Свой рекорд установил и визави Корписало – российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который превзошёл клубное достижение Николая Хабибулина по сейвам в одном матче плей-офф.

Уникальный случай в НХЛ! Василевский и Корписало вошли в историю, отразив 146 бросков! Эта музыка длилась вечно, а «батарейками» были вратари.

Крутой рекорд установил и американский защитник «Блю Джекетс» Сет Джонс. Американец провёл на льду 65 минут и 6 секунд, что является новым рекордом по игровому времени для одного хоккеиста. Прежний рекорд принадлежал российскому защитнику Сергею Зубову, который в 2003 году сыграл 63 минуты и 51 секунду.

На кого больше повлиял шестичасовой марафон?

Главный вопрос противостояния перед началом второго матча лежал в области психологии. Сумеет ли «Коламбус» прийти в себя после настолько обидного поражения? В их физической форме сомневаться не приходится, ведь у Джона Тортореллы не бывает плохо готовых команд. О хорошей физике «мундиров» на предматчевом бриффинге говорил и капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо.



«Я считаю, что наша команда очень хорошо подготовлена физически. Тренер Джон Торторелла делает особый упор на это во время сборов. К тому же наша манера игры требует от нас хорошей физической формы. Так что не думаю, что у нас с этим возникнут сложности», – заверял американский нападающий.

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В свою очередь состояние «молний» вызывало определённые вопросы. С одной стороны, победа в шестичасовом марафоне определённо добавляла позитивных эмоций. А как известно, после ярких побед восстанавливаться легче, чем после тяжёлых поражений. С другой стороны, «Тампа» является куда более возрастной командой. Средний возраст команды Джона Купера стремится к 28 годам, тогда как средний возраст «Блю Джекетс» колеблется около 25 лет. В первую очередь, намного моложе защитная линия «Коламбуса», что может стать ключевым фактором в длинной серии.

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Кучеров сработал на добивании, забив рикошетом от Корписало

Чтобы затащить «Тампу» в затяжное противостояние, команде Джона Тортореллы было необходимо побеждать во втором матче серии. В противном случае, «молнии» могли получить солидное преимущество. Неприятной новостью для «Коламбуса» стала травма нападающего Кэма Аткинсона, который помочь своей команде во втором матче серии не мог.



Стартовые минуты полностью остались за хоккеистами «Лайтнинг». Они нанесли первые четыре броска по воротам в матче и закономерно добились успеха. Отличилось ведущее звено команды Купера. Затяжная атака получилась у «Тампы». Ондржей Палат поборолся в чужой зоне и зарядил со средней дистанции, Кучеров подобрал отскок от лицевого борта и нанёс бросок с острого угла — шайба рикошетом от Корписало влетела в сетку.

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Кучеров забил броском с отрицательного угла! Этот трюк сложно разобрать с первого повтора Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало вряд ли понял, как шайба проскочила в его ворота.

Василевский пропустил со второго броска в матче, а потом ещё раз

«Коламбус» является одной из самых характерных команд НХЛ. Первый период сегодняшнего матча стал очередным подтверждением этого тезиса. «Молнии» на протяжении большей части отрезка раскатывали «жакетов» по их зоне и могли забивать две, три, а то и четыре шайбы. Счёт по броскам в створ в какой-то момент достиг отметки 10-1, и это только в створ. Но при этом именно «Блю Джекетс» воспользовались своим первым же шансом, чтобы восстановить равновесие. Пьер-Люк Дюбуа сделал передачу на пятак, а Райан Мюррей ловко подставил клюшку и переправил шайбу в сетку. Это был всего второй бросок по воротам Василевского в стартовой трети.

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Очень рачительно подопечные Тортореллы подошли и к реализации численного преимущества. «Мундиры» разыграли всего одну простую комбинацию, которая и увенчалась голом. Уже сделавший голевую передачу в этом матче Дюбуа прокатился за воротами и выложил передачу на Оливера Бьёркстранда, который в касание зарядил в дальний угол ворот. Датский форвард пробил Василевского во второй встрече кряду.

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Веннберг раздел Шаттенкирка и забил эффектный гол

Во втором отрезке характер матча изменился незначительно. «Тампа» продолжала играть в атакующий позиционный хоккей, а «Коламбус» отвечал резкими выпадами в контратаках. Вот только в отличие от первого периода основная масса бросков хоккеистов «молний» не таила особых угроз для Корписало. Финский вратарь всякий раз имел прекрасный обзор, играя по первому броску, а добивания уже контролировала знаменитая оборона Тортореллы. В составе «Блю Джекетс» продолжал выделяться Дюбуа. Каждое появление канадского форварда на площадке сопровождалось нагнетанием ситуации у ворот Василевского.

Третий период начался с очень нетипичной ошибки со стороны защиты «Коламбуса». Баркли Гудроу по центру мог убежать «один в ноль» с Корписало, но рекордсмен Джонс здорово отработал и выбил шайбу у соперника. Следом атакующий порыв «Лайтнинг» немного сбил Пойнт, на ровном месте нарушивший правила в чужой зоне. Канадский форвард неосторожно сыграл клюшкой по лицу хоккеисту «мундиров». Реализовать большинство на этот раз не удалось, но «Коламбусу» и не нужно этого было делать кровь из носу.



Корписало продолжал действовать надёжно, тогда как для Василевского вечер сложился неудачно. Третий гол «Блю Джекетс» вырос из неосторожных действий Михаила Сергачёва. Российский защитник пытался закрыть чужую синюю линию, но сыграл слишком рискованно, в результате чего потерял шайбу и допустил контратаку на свои ворота. Шведский форвард Александер Веннберг сначала издевательски раздел Кевина Шаттенкирка, а затем спокойно переиграл Василевского. 3:1 – и во втором матче серии для «Тампы» всё было кончено.

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Последний шанс вернуться в игру «молнии» упустили вместе с нереализованным большинством. «Тампа» продолжает отчаянный поиск противоядия против невероятно играющего Корписало. Финский вратарь во втором матче отразил 36 бросков. Таким образом, за матча противостояния Йоонас сделал 121 сейв. Число, которое с трудом укладывается в голове. А в серии всё начинается заново, и кажется, никто не удивится, если команды сыграют все семь матчей.