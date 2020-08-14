Московское «Динамо» не заинтересовано в обмене Шумакова из «Авангарда»

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» не заинтересовано в обмене форварда «Авангарда» Сергея Шумакова. Как сообщил источник, близкий к ситуации, слухи о возможной сделке вызваны намерением поднять спрос на хоккеиста на трансферном рынке.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация, что Шумаков может пополнить состав команды Владимира Крикунова. Сообщалось, что в обратном направлении может проследовать воспитанник бело-голубых Владимир Брюквин, наигрывающийся в межсезонье в звене Оскара Линдберга.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 17 шайб и сделал 24 результативные передачи при показателе полезности "+12". В шести матчах плей-офф Сергей набрал 7 (3+4) очков при полезности "+4".