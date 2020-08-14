Женская сборная России начала сбор в Новогорске

На базе УТЦ «Новогорск» стартовал первый учебно-тренировочный сбор женской национальной сборной России, информирует официальный сайт ФХР. Тренерский штаб команды во главе с Евгением Бобарико вызвал 25 хоккеисток (3 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих):

Вратари: Валерия Меркушева (СКИФ, Нижегородская область), Надежда Морозова (СК Горный, Санкт-Петербург), Анна Пругова («Агидель», Уфа);

Защитники: Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова (все — СК Горный, Санкт-Петербург), Полина Архипова, Анна Свиридова (обе — 7.62, Воскресенск, Московская область), Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (СКИФ, Нижегородская область), Нина Пирогова («Торнадо», Дмитров, Московская область), Анна Шибанова («Агидель», Уфа);

Нападающие: Вероника Коржакова, Полина Лучникова, Илона Маркова, Элина Митрофанова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина, (все — «Агидель», Уфа), Александра Вафина, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова (все — СК Горный, Санкт-Петербург), Екатерина Лихачёва, Ландыш Фаляхова (обе — СКИФ, Нижегородская область), Анна Шохина («Торнадо», Дмитров, Московская область), Регина Юмагужина (СКСО, Екатеринбург, Свердловская область).

В рамках сбора команде предстоят тренировки на льду, в игровом и тренажёрном залах. Тренировочные мероприятия завершатся 23 августа.