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Экс-защитник «Нефтехимика» Райан Мёрфи продолжит карьеру в системе «Вегаса»

Экс-защитник «Нефтехимика» Райан Мёрфи продолжит карьеру в системе «Вегаса»
Хоккей / НХЛ 0

Бывший защитник «Нефтехимика» Райан Мёрфи продолжит карьеру в системе «Вегас Голден Найтс». 27-летний хоккеист подписал однолетний контракт с клубом «Силвер Найтс», который начнёт выступление в АХЛ с сезона-2020/2021.

Канадский игрок обороны в прошедшем сезоне КХЛ в 60 матчах за нижнекамский клуб набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «-5» и 24 минутах штрафного времени.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина нижнекамцы встречались с казанским «Ак Барсом» и проиграли в серии со счётом 0-4.

Новый клуб АХЛ будет базироваться в городе Хендерсоне, штат Невада, с населением 310 тысяч человек. На логотипе команды изображён боевой рыцарский конь. Выбор символа команды связан с тем, что в Неваде обитает самая большая в США популяция диких лошадей.

Новый фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ получил название «Силвер Найтс». Он будет играть в Неваде
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