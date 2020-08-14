Нападающий Остин Чарник покинул расположение «Калгари» по семейным причинам

Нападающий «Калгари Флэймз» Остин Чарник покинул расположение команды по семейным причинам, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Вернётся ли хоккеист в ближайшее время в команду, не сообщается.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 27-летний форвард не провёл ни одной встречи. В первом раунде плей-офф «Флэймз» проводят серию с «Даллас Старз» (1-1).

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».