Нападающий Остин Чарник покинул расположение «Калгари» по семейным причинам

Нападающий «Калгари Флэймз» Остин Чарник покинул расположение команды по семейным причинам, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Вернётся ли хоккеист в ближайшее время в команду, не сообщается.
В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 27-летний форвард не провёл ни одной встречи. В первом раунде плей-офф «Флэймз» проводят серию с «Даллас Старз» (1-1).
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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