Овечкин забросил вторую шайбу в ворота «Айлендерс»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит второй матч 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости идёт второй период, счёт 3:2 в пользу «Айлендерс».

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При счёте 2:1 в пользу команды из «Нью-Йорка» капитан «Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин на седьмой минуте второго периода забросил вторую шайбу в ворота соперника с передач Брэндена Диллона и Дмитрия Орлова. Однако ничейный счёт держался недолго — спустя двадцать секунд Брок Нельсон вновь вывел «Айлендерс» вперёд.