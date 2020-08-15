Карлсон: «Вашингтону» нужно многое поменять и действовать более дисциплинированно

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал поражение во втором матче серии 1/4 раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:5, 0-2).

«Изменить нужно многое. В том, как мы играем на разных отрезках матча, слишком большой контраст. В это время года нужно действовать более дисциплинированно, держать эмоции под контролем. Понятно, инициатива будет переходить от одной команды к другой. Важно, как мы на это реагируем. До сих пор мы в этих критических моментах проявляли себя не лучшим образом и, теряя инициативу, не перехватывали её обратно достаточно быстро», – приводит слова Карлсона пресс-служба лиги.

Третья встреча серии «Вашингтон» — «Айлендерс» состоится завтра, 16 августа. Начало — в 19:00 мск.