Хартли — о переболевших коронавирусом: пока неизвестно, могут ли они заразиться вновь

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился своим мнением о вспышке коронавируса, которую пережила команда некоторое время назад.



«Нет ли идеи, в связи с большим количеством переболевших игроков, расширить заявку? Мы также это видим, но хочется отметить, что на самом старте предсезонных сборов нас так серьёзно задел вирус, многие ребята выбыли, и сейчас лишь малое количество игроков ещё не переболели. Пока непонятно, могут ли переболевшие заразиться повторно. Но тем не менее мы надеемся, что всё худшее уже позади. Мы всегда готовы, будет ещё несколько игр на предсезонке, и ребята активно готовятся, тренируются. Ни от кого пока не отказываемся, все в обойме, всех будем использовать», — приводит слова Хартли официальный сайт клуба.