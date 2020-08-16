Пойнт — первый игрок «Тампы», набравший очки в шести матчах подряд на старте плей-офф
Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт вошёл в историю клуба. 24-летний канадец стал первым, кому удалось набрать очки в шести матчах подряд на старте плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «твиттере» NHL Public Relations.
В последнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» нападающий забросил шайбу. В шести матчах плей-офф в его активе 7 (4+3) очков. В сезоне-2019/2020 на счету Пойнта 71 (29+42) очко в 72 сыгранных матчах за «Лайтнинг».
Брейден прокомментировал победу своей команды в третьем матче серии с «Блю-Джекетс».
Следующий матч между «Тампой» и «Коламбусом» пройдёт 17 августа. В серии со счётом 2-1 ведёт «Тамба-Бэй».
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