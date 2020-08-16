Флёри – о конкуренции с Ленером: победа — это всё, что сейчас имеет значение

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри прокомментировал победу в третьем матче серии с «Чикаго Блэкхоукс» (2:1, 3-0), а также рассказал о конкуренции с Робином Ленером.
«Я не чувствую, что играю против Робина. Я чувствую, что мне нужно обыграть «Блэкхуокс», в этом моя цель. Сделаю всё возможное, чтобы помочь команде выиграть серию. Робин любит играть, и мне тоже нравится играть, но это решение тренера. Это плей-офф, и я хочу быть хорошим командным игроком. Победа — это всё, что сейчас имеет значение.
Не хочу врать, сегодня я немного нервничал и у меня были бабочки в животе. Но с годами я нахожу способы лучше справляться с волнением, чем когда был моложе. Однако это всё ещё очень весело, и это матчи на выбывание. Сегодняшняя игра много значила, нам было важно повести 3-0 в серии. Я просто пытался справиться с каждым отдельным броском, и это сработало», – приводит слова Флёри пресс-служба лиги.
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