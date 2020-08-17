Washington Post: по сути, Тротц взял карандаш и подрисовал Рирдену усы, чтобы посмеяться

Обозреватель издания Washington Post Барри Сврлюга оценил результаты тренерского противостояния в серии между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», где команда Барри Тротца выигрывает у коллектива Тодда Рирдена со счётом 3-0.
«Фанаты «Вашингтона» могут читать счёт в серии таким образом: Барри Тротц — 3, Тодд Рирден — 0. Тренерское противостояние привносило свою специфику ещё до начала матчей, но сейчас это проявилось в полной степени. По сути, Тротц взял чёрный карандаш и нарисовал на портрете Рирдена усы, чтобы посмеяться над ним, а затем нейтрализовал все преимущества, которые могли быть у «Кэпиталз». Неудивительно, что Тротц более авторитетный тренер, который построил новую команду по тому же образцу, какой когда-то у него был в «Кэпиталз».
Остаются прежние вопросы. Как генеральный менеджер Брайан Маклеллан оценивает Рирдена, которого сам же предложил на замену Тротцу? Как относится к этому владелец клуба Тед Леонсис? Ответов пока нет. «Вашингтон» не может жить прошлым. У Рирдена нет недостатка в уверенности в своих силах, но сейчас это кажется неуместным. Это команда Рирдена, и результаты записаны на его счёт. А Тротц, случайно оказавшийся на другой скамейке, раскрашивает эту серию, как считает нужным», — отметил Сврлюга.
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