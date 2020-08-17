«Сент-Луис» без Тарасенко одержал первую победу в серии с «Ванкувером»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся третий матч 1/4 финала серии плей-офф Западной конференции между «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз». Первую победу в серии со счётом 3:2 ОТ одержали номинальные гости площадки – игроки «Сент-Луиса», сократив отставание – 1-2.

Счёт в игре был открыт лишь в начале 2-го периода нападающим «Ванкувера» Джей Ти Миллером. Однако в этом же игровом отрезке игроки «Сент-Луиса» не только смогли сравнять счёт, но и вышли вперёд, благодаря голам Джастина Фолка и Дэвида Перрона. Уже спустя 30 секунд после того, как игроки «Блюз» вышли вперёд в счёте, форвард «Ванкувера» Эллиас Петтерссон вновь восстановил равенство в игре, которое продержалось до конца основного времени. Решил исход встречи точный бросок канадского нападающего «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна, который позволил номинальным гостям одержать первую победу в серии.

Лучшие моменты встречи «Ванкувер» — «Сент-Луис» доступны на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

28-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустил эту встречу. Причины этого не разглашаются.

Следующая встреча между «Ванкувером» и «Сент-Луисом» состоится в ночь с 17 на 18 августа. Начало в 05:30 мск.