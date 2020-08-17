Лангхамер: в НХЛ нет такой тщательной подготовки вратарей, как в «Амуре»

Вратарь хабаровского «Амура» Марек Лангхамер рассказал о подготовке к новому сезону.



«На старте предсезонки я уже в оптимальной форме? На мой взгляд, мне пошёл на пользу карантин в Чехии. Сменил тренера, который готовит меня к тренировочному лагерю, поработал с ним над некоторыми моментами, в частности над психологией, над подготовкой к играм.



Также мне на пользу пошло то, что я уже адаптировался к России и к Хабаровску, где чувствую себя комфортно. Этому поспособствовали весенние тренировки после карантина в Чехии, когда у нас сформировалась группа, в которую входил и один из лидеров „Амура“ Михал Йордан. Мы работали на льду не каждый день, но эффективно.



Могу сказать, что в НХЛ нет такой тщательной и масштабной подготовки вратарей, как в „Амуре“. Там при подготовке к сезону ты больше работаешь индивидуально, а в лагере в основном получаешь практику выставочных матчей», — цитирует вратаря Russia-Hockey.