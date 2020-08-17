Секач: сейчас в «Авангарде» проблем нет, никто не болеет

Нападающий «Авангарда» Иржи Секач сообщил, что в омском клубе с настоящий момент нет заражённых коронавирусом.
«У нас что-то было, все сидели по домам. Но сейчас все тренируются, проблем нет, никто не болеет», – приводит слова Секача ТАСС.
Ранее «Авангард» в контрольном матче обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1. В первой половине встречи голов забито не было. На 31-й минуте счёт открыл Секач. В концовке второго периода защитник москвичей Максим Гончаров восстановил равновесие на табло. На 42-й минуте защитник «ястребов» Максим Чудинов забросил шайбу, вновь выведя вперёд подопечных Боба Хартли и установив окончательный счёт.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
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