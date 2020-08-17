Ворачек: Харт очень силён психологически. Он всегда исправится, если была плохая игра

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек поделился мнением об одноклубнике Картере Харте, который оформил шат-аут в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Монреаль Канадиенс» (1:0).
«Он очень силён психологически. Это молодой парень, который очень много работает. Меня впечатляет его способность восстанавливаться. Это было видно даже по прошлому году. Если у него была плохая игра, он всегда исправится. Это качество хороших вратарей», – приводит слова Ворачека пресс-служба лиги.
В третьем матче серии Харт отразил все 23 броска и впервые в нынешнем плей-офф завершил встречу без пропущенных шайб. Канадский голкипер оформил самый молодой шат-аут в истории «Филадельфии» в плей-офф. На момент матча с «Монреалем» Картеру исполнилось 22 года и три дня.
- 17 августа 2020
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