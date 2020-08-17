Бакош: «Спартаку» надо просто двигаться вперёд. В сезоне всё будет хорошо

Нападающий «Спартака» Мартин Бакош прокомментировал поражение команды в контрольном матче с омским «Авангардом» (1:2).

«Было очень тяжело после такого большого перерыва, но все ребята старались играть в полную силу. Старались вытащить матч. Да, мы проиграли, но дальше, надеюсь, всё будет лучше и лучше. Впереди у нас ещё несколько игр. Показалось, что во втором периоде силы уже заканчивались? Да. У нас только закончились сборы, и надо просто двигаться вперёд. Сегодня было тяжело, но дальше будет лучше.

Сколько тренировок провёл в тройке с Лехтеря и Радилом? Начали мы вместе тренироваться ещё здесь на арене, до сборов. Потом вместе катались на сборах. В общей сложности 10-12 тренировок на льду. Рано ли говорить что-то конкретное об игре в большинстве? Да, ещё рано. Но думаю, что вернётся хоккейное чувство и всё будет получатся. У нас две хороших бригады большинства, надеюсь, что в сезоне всё будет хорошо.

Буллиты? Ничего не получилось. Не было заливки, и шайба плохо катилась. На самом деле не надо показывать всё во время предсезонки. Чувствовалось ли, что «Авангард» был быстрее? Да, были такие моменты. Они получше двигались, но это нормально, это хоккей. В следующем матче мы должны сыграть лучше», – приводит слова Бакоша пресс-служба клуба.