Знарок: может быть, это и хорошо, что игроки «Спартака» уже переболели

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение команды в контрольном матче с омским «Авангардом» (1:2).
«Конечно, беспокоит, что только 17 августа проводим первый матч, это не очень хорошо. Но такая ситуация во всём мире. Сборы прошли не как обычно, из того, что мы планировали, ничего не получилось. У нас есть какое-то количество ребят, которые ещё не получали нагрузки.
Думаю, что у нас получилась более выгодная ситуация из-за того, что игроки уже переболели. Будет непонятный сезон, мы, как и все, были не готовы. Может быть, это и хорошо, я через такое ещё не проходил», – приводит слова Знарка ТАСС.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
- 17 августа 2020
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