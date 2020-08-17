Боб Хартли опроверг слухи о возможном обмене Шумакова в московское «Динамо»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал слухи о возможном обмене нападающего Сергея Шумакова в московское «Динамо».
«Это слухи. Этот вопрос лучше задать журналистам, которые об этом пишут. У Шумакова сложный характер? Мы здесь не в куклы играем, мне нравятся мужчины с характером», – приводит слова Хартли ТАСС.
Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация, что Шумаков может пополнить состав команды Владимира Крикунова. Сообщалось, что в обратном направлении может проследовать воспитанник бело-голубых Владимир Брюквин, которого в межсезонье наигрывали в звене Оскара Линдберга.
В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 17 шайб и отдал 24 результативные передачи при показателе полезности «+12». В шести матчах плей-офф Сергей набрал 7 (3+4) очков при полезности «+4».
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