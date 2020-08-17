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Знарок — о селекции «Спартака»: что хотели сделать, то и сделали

Знарок — о селекции «Спартака»: что хотели сделать, то и сделали
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал селекцию столичного клуба после поражения в контрольном матче с омским «Авангардом» (1:2).

«Как оцениваю состояние легионеров сейчас? Нам много чего не хватило в прошлом сезоне. А сейчас? Повторю, много ребят болело, все в разных кондициях. Пока будем придерживаться того сочетания первой тройки, которая сегодня играла. Ещё посмотрим на них. Если у них будет получаться, то мы их оставим. Если не будет получаться, что-то будем менять. Всё равно будем искать какие-то варианты. Это всё будет зависеть от того, сколько игроков у нас будет готово к началу чемпионата. Второй сезон подряд шесть легионеров? Здесь и плюс и минус. У нас Гудачек легионер. У нас два центральных нападающих легионеры. А это очень значимая позиция.

Сложный календарь? Какой календарь приняли, с тем и будем жить. Не было же такого, что присылают расписание заранее и спрашивают: устраивает нас календарь или нет? Дали календарь, по нему и станем играть с 3 сентября. Селекция? В принципе, что хотели сделать, то и сделали. Что-то не получилось, а может быть, ещё получится. Сейчас такая ситуация… Посмотрим, тяжело загадывать», — приводит слова Знарка пресс-служба клуба.

Знарок: может быть, это и хорошо, что игроки «Спартака» уже переболели
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