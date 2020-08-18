«Тампа» одержала третью победу в серии с «Коламбусом»

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся четвёртый матч 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 2:1.



Счёт в матче открыл Баркли Гудроу, выведя «Тампу» вперёд на 21-й минуте. На 25-й минуте Янни Гурд удвоил преимущсетво «Тампа-Бэй» в счёте. Мене чем через две минуты Кэм Аткинсон сократил отставание «Коламбуса» в счёте, однако до завершения матча голов больше так и не было забито.



После этой победы «Тампа-Бэй Лайтнинг» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3:1. Пятый матч серии состоится 19 августа.



Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 17 секунд с показателем полезности "-1". Защитник Михаил Сергачёв отыграл 17 минут 32 секунды, результативными действиями также не отметился, его показатель полезности — "-1". Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 16 минут 13 секунд с показателем полезности "-1", без результативных действий.