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«Тампа» одержала третью победу в серии с «Коламбусом»

«Тампа» одержала третью победу в серии с «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся четвёртый матч 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл Баркли Гудроу, выведя «Тампу» вперёд на 21-й минуте. На 25-й минуте Янни Гурд удвоил преимущсетво «Тампа-Бэй» в счёте. Мене чем через две минуты Кэм Аткинсон сократил отставание «Коламбуса» в счёте, однако до завершения матча голов больше так и не было забито.

После этой победы «Тампа-Бэй Лайтнинг» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3:1. Пятый матч серии состоится 19 августа.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 17 секунд с показателем полезности "-1". Защитник Михаил Сергачёв отыграл 17 минут 32 секунды, результативными действиями также не отметился, его показатель полезности — "-1". Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 16 минут 13 секунд с показателем полезности "-1", без результативных действий.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
17 августа 2020, понедельник. 22:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гудроу (Коулман, Гурд) – 20:16' (5x5)   0:2 Гурд (Шаттенкирк, Гудроу) – 24:09' (5x5)   1:2 Аткинсон (Дюбуа, Веренски) – 25:48' (4x4)
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