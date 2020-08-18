Назаров — о Беларуси: всеми любимая Латвия хочет украсть чемпионат мира у соседа

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился мнением о влиянии событий, происходящих в настоящее время в Беларуси, на ситуацию с минским «Динамо» и проведением чемпионата мира 2021 года.
«Судя по публикациям в СМИ, в Беларуси нынче бардак не только в хоккейной отрасли, но и в политике. Посмотрите, в один день там избивают и арестовывают людей, на другой день всех отпускают. Совершенно непонятно, что происходит. Жаль наблюдать за всем этим, ведь у меня в Беларуси очень много друзей, это наши братья. Нужно договариваться, решать всё мирным путём, искать общий язык. Никакого насилия быть не должно. Вспомните, когда действующий президент страны Александр Лукашенко приехал разговаривать с протестующими на завод.
Сейчас в Беларуси слишком много советчиков. Самое страшное, если эти советчики посоветуют президенту Лукашенко убрать минское «Динамо» из числа участников чемпионата КХЛ. Случиться-то может всякое, ситуация в стране напряжённая. И это не считая непростую мировую эпидемиологическую проблему с коронавирусом. В общем, одно навалилось на другое.
Уверен, что минскому «Динамо» ни в коем случае нельзя сниматься с чемпионата КХЛ. Хоккей для Беларуси – вид спорта номер один. Просто не представляю себе лигу без минчан, без их переполненных на домашних матчах трибун. Другое дело, что в «Динамо» давно пора наводить порядок, чтобы команда перестала барахтаться на последних местах в турнирной таблице.
И ещё один важный момент. Прочитал новость, что Латвия ведёт переговоры по поводу переноса чемпионата мира 2021 года из Беларуси. Это серьёзный звоночек. Получается, что всеми нами любимая и спокойная бывшая союзная республика Латвия хочет украсть чемпионат мира у соседа. Поэтому, если минское «Динамо» снимется с КХЛ, мировое первенство у них точно украдут», — сказал Назаров «Чемпионату».
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