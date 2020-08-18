Берюбе: Тарасенко чувствовал себя некомфортно. Не хочу спешить с выводами

Главный тренер клуба «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал ситуацию с нападающим Владимиром Тарасенко, который покинул расположение команды из-за проблем с плечом.



«Не хочу спешить с выводами. У него не было болевых симптомов, но он чувствовал себя некомфортно и попросил обследовать плечо. Ситуация непростая, но пока мы знаем слишком мало. Нужно ждать и смотреть. Когда переживаешь такую травму и пропускаешь девять месяцев, обязательно будут проблемы при возвращении. Посмотрим, что тут будет и что будем делать дальше», – цитирует тренера аккаунт „Сент-Луиса“ в „Твиттере“.



В нынешнем плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых не набрал очков при показателе полезности «-1». В Кубке Стэнли провёл 74 матча и набрал 49 (33+16) очков при полезности «-12».