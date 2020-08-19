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«Тампа» — «Коламбус»: Гавриков сделал два голевых паса при полезности "-2"

«Тампа» — «Коламбус»: Гавриков сделал два голевых паса при полезности "-2"
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» провели пятый матч серии первого раунда плей-офф. Победу одержала команда Джона Купера — 5:4 ОТ. Таким образом, общий счёт в серии стал 4-1 в пользу «Тампы».

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков сделал две результативных передачи при показателе полезности "-2" и двух минутах штрафа. Гавриков провёл на льду 18 минут 57 секунд.

«Молнии» удачно начали встречу, забросив две шайбы с разницей в 61 секунду. Авторами точных бросков стали нападающие Тайлер Джонсон и Блейк Коулман. До перерыва «Коламбус» отыграл одну шайбу усилиями форварда Ника Фолиньо. Во втором периоде «мундиры» сумели отыграться и выйти вперёд, по голу забили нападающие Кевин Стенлунд и Александер Веннберг. Результативную передачу в актив записал российский защитник Владислав Гавриков. На 50-й минуте «Коламбус» упрочил преимущество — гол забил Оливер Бьёркстранд, одним из ассистентов стал Гавриков. Вскоре «Тампа» сократила отставание до минимума — шайбу забросил Кевин Шаттенкирк, результативный пас сделал Никита Кучеров. В концовке «молнии» отыгрались усилиями Энтони Чирелли, голевую передачу вновь сделал Кучеров. В овертайме победу «Тампе» принёс Брэйден Пойнт, ему вновь ассистировал Кучеров.

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