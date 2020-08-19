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Шумаков — о коронавирусе: просто один день была температура и горло болело

Шумаков — о коронавирусе: просто один день была температура и горло болело
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков рассказал, как чувствует себя после перенесённого коронавируса.

«Просто один день была температура, горло болело, а все остальные дни чувствовал себя хорошо и крутил велосипед. Естественно, не выходил из дома, две недели сидел. Когда после карантина вышел, было тяжеловато физически, и «дыхалка» тоже не справлялась, но со временем привык потихоньку.

Будет ли „Авангард“ вновь претендовать на самые высокие задачи? Конечно, какой вопрос, всегда такая задача. Команда в этом году хорошая, сильная, молодая, амбициозная. Думаю, будем бороться за кубок.

Доволен ли партнёрами по звену? Конечно, доволен! У нас в команде со всеми приятно поиграть, но у нас сейчас такая тройка. В первом матче, считаю, не до конца себя показали, но со временем, если будем вместе играть, всё будет хорошо, покажем себя», — цитирует Шумакова официальный сайт «Авангарда».

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