Раск покинул расположение «Бостона» из-за серьёзной болезни дочери
Стали известны причины, которые вынудили голкипера Туукку Раска покинуть расположение «Бостон Брюинз» в ходе плей-офф Национальной хоккейной лиги. Жена сообщила ему о болезни дочери, которой требуется серьёзная медицинская помощь, сообщает NBC.
Отмечается, что финский голкипер решил, что в сложной ситуации должен находиться вместе с семьёй. Поэтому он покинул расположение «Бостона» и пропустит оставшиеся матчи плей-офф.
Ранее обозреватель издания Boston Globe Кевин Пол Дюпон в резкой форме раскритиковал неожиданное решение голкипера «Бостона» покинуть расположение команды и прекратить выступления в розыгрыше Кубка Стэнли-2020 по семейным причинам. По мнению журналиста, голкипер уже не вернётся в команду.
Boston Globe: руководство клуба теперь знает, кому нельзя доверять. Вряд ли Раск вернётся
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