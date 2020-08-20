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Раск покинул расположение «Бостона» из-за серьёзной болезни дочери

Раск покинул расположение «Бостона» из-за серьёзной болезни дочери
Хоккей / НХЛ 0

Стали известны причины, которые вынудили голкипера Туукку Раска покинуть расположение «Бостон Брюинз» в ходе плей-офф Национальной хоккейной лиги. Жена сообщила ему о болезни дочери, которой требуется серьёзная медицинская помощь, сообщает NBC.

Отмечается, что финский голкипер решил, что в сложной ситуации должен находиться вместе с семьёй. Поэтому он покинул расположение «Бостона» и пропустит оставшиеся матчи плей-офф.

Ранее обозреватель издания Boston Globe Кевин Пол Дюпон в резкой форме раскритиковал неожиданное решение голкипера «Бостона» покинуть расположение команды и прекратить выступления в розыгрыше Кубка Стэнли-2020 по семейным причинам. По мнению журналиста, голкипер уже не вернётся в команду.

Boston Globe: руководство клуба теперь знает, кому нельзя доверять. Вряд ли Раск вернётся
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