Boston Globe: руководство клуба теперь знает, кому нельзя доверять. Вряд ли Раск вернётся

Обозреватель издания Boston Globe Кевин Пол Дюпон прокомментировал неожиданное решение голкипера «Бостон Брюинз» Туукки Раска покинуть расположение команды и прекратить выступления в розыгрыше Кубка Стэнли-2020 по семейным причинам.



«Это всё знакомо. В ноябре 2018 года генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини предоставил Раску отпуск, когда тот попросил. Теперь такая же ситуация, и она не выглядит хорошо. В 2018 году Раск вернулся через три дня и тот состав «Брюинз» был в шаге от победы в розыгрыше Кубка Стэнли.



Будь то новая НХЛ или старая, некоторые вещи останутся прежними. Одна из них заключается в том, что руководство — генеральный менеджер клуба и главный тренер — знает, кому они могут доверять в трудных ситуациях, а кому нет. И, что наиболее важно, в плей-офф. Пришло время пожать друг другу руки, сохранить наилучшие воспоминания и перейти к ясному решению, которое будет лучше для обеих сторон. Вряд ли Раск вернётся в «Бостон» доигрывать последний год контракта», — отметил Дюпон.

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