Кучеров уступил только четырём россиянам по скорости достижения 70 очков в плей-офф НХЛ

В Торонто клубы Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» провели пятый матч серии первого раунда плей-офф. Победу одержала команда Джона Купера — 5:4 ОТ. Таким образом, общий счёт в серии стал 4-1 в пользу «Тампы».

Одним из главных героев матча стал российский форвард «молний» Никита Кучеров, оформивший ассистентский хет-трик. Третья результативная передача стала для него 70-м очком за карьеру в матчах Кубка Стэнли. Для Никиты этот матч стал 73-м за карьеру в плей-офф.

Кучеров уступил только четырём российским хоккеистам по скорости достижения 70 очков в плей-офф НХЛ. Первое место среди россиян занимает Евгений Малкин (55 матчей). Второе место удерживает Павел Буре (64), топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (65). На четвёртой строчке Александр Овечкин (72).