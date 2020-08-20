Рирден: Овечкин добивается успеха в самые важные моменты, он снова жаждет выиграть кубок

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился впечатлениями об игре капитана команды Александра Овечкина в четвёртом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс».



«Я наблюдал за действиями Овечкина долгое время. Считаю, что он добивается успеха в самые важные моменты. Никто не может забивать так, как это делает он, тут нечего обсуждать. Важно другое. Он талантлив во время игры, но он великолепен и в других вещах. Скорее всего, Алекс станет лучшим снайпером всех времён. Я видел, как он вырос за те шесть лет, что я здесь работаю. Это помогло нашей организации выиграть Кубок Стэнли два года назад. Он стал настоящим лидером. Счастье, что можно увидеть, как человек меняется у вас на глазах.



Овечкин стал отцом, взял на себя роль лидера в раздевалке, боролся с неудачами и в итоге поднял Кубок Стэнли над головой. Он жаждет сделать это снова. Мы оказались в сложной ситуации, когда не заработали победы в первых трёх матчах серии с «Айлендерс». Но четвёртый матч стал первой игрой, в которую мы вложили достаточно работы. Овечкин был лидером и по тому, что он говорил, и по тому, что он делал. Это именно то, что нам необходимо, чтобы продолжить участие в плей-офф», — сказал Рирден на пресс-конференции.

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