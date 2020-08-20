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«Локомотив» расторг контракт с Александром Лазушиным

«Локомотив» расторг контракт с Александром Лазушиным
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» расторг контракт с голкипером Александром Лазушиным, информирует аккаунт «железнодорожников» в «Твиттере».

«Локомотив» договорился о расторжении контракта с голкипером Александром Лазушиным. Финансовые условия соглашения устроили обе стороны. Хоккеист стал неограниченно свободным агентом и продолжит карьеру в одном из клубов КХЛ. ХК «Локомотив» благодарит Александра за выступления в составе нашей команды и желает успехов в дальнейшей карьере», — указано в сообщении клуба.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 32-летний Лазушин провёл 25 матчей, где отражал 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,07. В трёх матчах Кубка Гагарина вратарь отразил 57 из 66 бросков.

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