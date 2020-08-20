Задоров: если «Колорадо» продержится без травм, мы точно выиграем Кубок Стэнли

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров рассказал, что его клуб имеет все шансы выиграть Кубок Стэнли.
«Что нужно „Колорадо“, чтобы выиграть Кубок Стэнли? На самом деле у нас всё для этого есть. Настолько глубокий состав и команда, что любой может забить. Любое звено может сделать игру. Очень хорошая защита. У нас два очень сильных вратаря. Даже непонятно, кто из них первый номер. Голкипер в плей-офф — это наполовину залог победы. Есть такое негласное правило. Но когда у тебя есть два вратаря, которые могут потащить на протяжении 20 матчей, — это хорошо. Мы знаем, что нужно делать, где нам добавить. Главное — обойтись без травм. Если „Колорадо“ продержится без них, думаю, мы точно выиграем Кубок Стэнли в этом году», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
- 20 августа 2020
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