Тренер «Монреаля»: у нас весёлая команда из парней с сильным характером

Тренер «Монреаль Канадиенс» Кирк Мюллер оценил боевой дух своей команды. Напомним, «Монреаль» пока уступает со счётом 2-3 в серии с «Филадельфией Флаейрз».



«Эта команда состоит из нескольких парней с сильным характером, настоящих лидеров. Они бы могли прийти сюда и сказать: „Мы аутсайдеры, мы можем ехать домой, а люди и так скажут, что мы проделали успешный путь“. Но они не успокаиваются, они недовольны положением вещей, они хотят продолжать играть, и они это доказали. Можно составить план на игру, но если команда не играет с сердцем, желанием и энтузиазмом, то добыть победу просто невозможно.



Из всего этого складывается команда, которую вы видите. Парни не хотят, чтобы для них всё закончилось. Они хотят продолжать играть, им нравится играть друг за друга. Прямо сейчас у нас весёлая команда, частью которой приятно быть», — цитирует Мюллера официальный сайт НХЛ.