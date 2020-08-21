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34-летний Худобин выиграл первую серию Кубка Стэнли в карьере в НХЛ

34-летний Худобин выиграл первую серию Кубка Стэнли в карьере в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Состоялся пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» формально принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» и завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 7:3.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин неудачно начал матч, пропустив три шайбы в первом периоде. Однако в дальнейшем не пропустил ни разу, в общей сложности отразив 38 бросков из 41. Отметим, что в результате одного из сейвов Худобин также отметился голевой передачей, став ассистентом при третьей шайбе Дениса Гурьянова.

Для 34-летнего россиянина эта победа стала четвёртой за карьеру в плей-офф НХЛ, при этом все победы Антон одержал в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Победа в серии с «Калгари» стала для Худобина дебютной в Кубке Стэнли.

Худобин в 34 года дебютировал в основном составе в матче основной части Кубка Стэнли
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