34-летний Худобин выиграл первую серию Кубка Стэнли в карьере в НХЛ

Состоялся пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» формально принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» и завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 7:3.



Голкипер «Далласа» Антон Худобин неудачно начал матч, пропустив три шайбы в первом периоде. Однако в дальнейшем не пропустил ни разу, в общей сложности отразив 38 бросков из 41. Отметим, что в результате одного из сейвов Худобин также отметился голевой передачей, став ассистентом при третьей шайбе Дениса Гурьянова.

Для 34-летнего россиянина эта победа стала четвёртой за карьеру в плей-офф НХЛ, при этом все победы Антон одержал в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Победа в серии с «Калгари» стала для Худобина дебютной в Кубке Стэнли.