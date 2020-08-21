Павелски вышел на третье место в истории НХЛ по голам в плей-офф среди уроженцев США
Состоялся пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» формально принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» и завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 7:3.
Статистика Джо Павелски в плей-офф Национальной хоккейной лиги
Форвард «Далласа» Джо Павелски забил гол, который стал для 36-летнего игрока 54-м в кубковых матчах за карьеру. В нынешнем розыгрыше на счету ветерана лиги стало шесть голов в девяти матчах. Он вышел на третье место в истории НХЛ среди лучших снайперов плей-офф, родившихся в США, превзойдя результат Джереми Рёника (53).
Национальный рекорд принадлежит Джо Маллену (60), второе место занимает Майк Модано (58).
34-летний Худобин выиграл первую серию Кубка Стэнли в карьере в НХЛ
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