Павелски вышел на третье место в истории НХЛ по голам в плей-офф среди уроженцев США

Состоялся пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» формально принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» и завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 7:3.

Статистика Джо Павелски в плей-офф Национальной хоккейной лиги

Форвард «Далласа» Джо Павелски забил гол, который стал для 36-летнего игрока 54-м в кубковых матчах за карьеру. В нынешнем розыгрыше на счету ветерана лиги стало шесть голов в девяти матчах. Он вышел на третье место в истории НХЛ среди лучших снайперов плей-офф, родившихся в США, превзойдя результат Джереми Рёника (53).

Национальный рекорд принадлежит Джо Маллену (60), второе место занимает Майк Модано (58).