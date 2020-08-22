Проворов – о плей-офф: мы ещё не закончили, попытаемся зайти как можно дальше

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал результат шестого матча серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции с «Монреаль Канадиенс» (3:2, 4-2).

«Приятно забить первый гол, но мы ещё не закончили. Продолжим совершенствоваться, показывать свой хоккей и попытаемся пройти как можно дальше», – приводит слова Проворова пресс-служба лиги.

«Флайерз» выиграли серию плей-офф НХЛ впервые после победы в первом раунде с «Питтсбург Пингвинз» (4-2) в 2012 году. В том сезоне путь «Флайерз» к кубку прервали игроки «Нью-Джерси Дэвилз».

После этого на протяжении семи сезонов подряд по чётным годам «лётчики» выходили в плей-офф, но выбывали в первом раунде (2014, 2016, 2018), а по нечётным — не выходили в плей-офф (2013, 2015, 2017, 2019).