Голдобин — о юниорской лиге Канады: такое впечатление, что о канадцах там заботятся больше

Нападающий московского ЦСКА Николай Голдобин поделился воспоминаниями об игре в Северной Америке.



«Мне было 17 лет. Агент сказал, что есть шанс уехать в юниорскую лигу Канады. Я и поехал играть за «Сарния Стинг». Как оцениваю тот опыт? Всё, что ни делается, — к лучшему. Ни о чём не жалею ни секунды.



Правда ли, что в Канаде меньше думают о развитии юниоров, чем в России? Я так скажу: ты приезжаешь туда, ходишь в тренажёрный зал, сразу играешь. Нет такого, что с тобой все возятся. Такое впечатление, что о канадцах заботятся больше. Если русский приехал в эту лигу, то должен быть там самым лучшим. А если хоть в чём-то уступаешь, то тебя сразу либо выкидывают, либо сажают на лавку.



Но один из самых больших плюсов в том, что ты быстрее становишься самостоятельным. Я уехал туда, жил в приёмной семье. У меня не было ни машины, ничего. Ездил с одноклубником на тренировки, потом целый день сидел дома. Поначалу было очень грустно. Аж плакать хотелось. Но затем освоился», — цитирует форварда «Матч ТВ».