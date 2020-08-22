Мифтахов: не заметил, что Гранлунд забил дважды. Не слежу за игроками соперника

Вратарь казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов поделился впечатлениями от выигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).
«Хорошая, боевая игра. Несмотря на то что это предсезонный турнир, мы увидели серьёзную борьбу, дело дошло до овертайма. Хорошо, что победили сегодня. Маркус Гранлунд забил мне сегодня две? Я не заметил, не слежу за хоккеистами соперника. Моя работа — ловить шайбы», — приводит слова голкипера официальный сайт КХЛ.
Счёт был открыт на шестой минуте матча — шайбу забросил защитник «Салавата Юлаева» Дмитрий Коробов. На старте второго периода преимущество уфимской команды упрочил нападающий Маркус Гранлунд. Вскоре «Ак Барс» отыгрался и вышел вперёд, забив три гола за пять минут. Авторами точных бросков стали Савелий Кувардин, Никита Лямкин и Данис Зарипов. На 54-й минуте Гранлунд оформил дубль, восстановив равновесие на табло. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов верх взял «Ак Барс», выиграв третий матч на турнире.
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