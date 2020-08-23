«Ак Барс» победил «Металлург» в финале турнира в Казани
В Казани состоялся финальный матч предсезонного турнира Кубок чемпионов, в котором местный «Ак Барс» встречался с магнитогорским «Металлургом». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Дмитрия Квартальнова. Таким образом, «Ак Барс» не потерпел ни одного поражения на домашнем турнире.
Автором победного гола стал нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко. Дублем в составе казанского клуба отметился Данис Зарипов. Самыми результативными игроками у магнитогорского «Металлурга» стали Тейлор Бек (1+1) и Юхо Ламмикко (1+1), которые набрали по два очка.
ТАНЕКО Кубок чемпионов. Финал
23 августа 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Зарипов (Викстранд) – 17:50' (5x3) 2:0 Зарипов (Хованов) – 19:55' (5x5) 3:0 Галимов – 30:11' (5x5) 3:1 Бек (Ламмикко) – 36:26' (5x3) 4:1 Фисенко (Хенкель, Лукоянов) – 42:15' (5x5) 4:2 Минулин (Бек, Яковлев) – 48:11' (5x4) 4:3 Ламмикко (Песонен) – 54:15' (5x5)
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
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