«Ак Барс» победил «Металлург» в финале турнира в Казани

В Казани состоялся финальный матч предсезонного турнира Кубок чемпионов, в котором местный «Ак Барс» встречался с магнитогорским «Металлургом». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Дмитрия Квартальнова. Таким образом, «Ак Барс» не потерпел ни одного поражения на домашнем турнире.

Автором победного гола стал нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко. Дублем в составе казанского клуба отметился Данис Зарипов. Самыми результативными игроками у магнитогорского «Металлурга» стали Тейлор Бек (1+1) и Юхо Ламмикко (1+1), которые набрали по два очка.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.