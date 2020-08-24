Немировски: доволен игрой «Торпедо», но не результатом. Команде нужна адаптация
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:4) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.
«Я отчасти доволен игрой, но не результатом. Это первый матч, который мы провели на предсезонке – заметно было, что игроки вышли на матч после большой паузы. Первый период мы провели хорошо, во втором совершили гораздо больше ошибок. Видно, что команде нужна адаптация: новичкам понадобится время, чтобы привыкнуть к нашей системе.
Будем работать на тренировках над теми ошибками, которые допустили в этом матче. Думаю, общий рисунок игры принципиально менять не станем, коренных изменений ждать не стоит», – приводит слова Немировски пресс-служба КХЛ.
Гол Уайдмана не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Авангардом»
- 24 августа 2020
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