Немировски: доволен игрой «Торпедо», но не результатом. Команде нужна адаптация

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:4) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

«Я отчасти доволен игрой, но не результатом. Это первый матч, который мы провели на предсезонке – заметно было, что игроки вышли на матч после большой паузы. Первый период мы провели хорошо, во втором совершили гораздо больше ошибок. Видно, что команде нужна адаптация: новичкам понадобится время, чтобы привыкнуть к нашей системе.

Будем работать на тренировках над теми ошибками, которые допустили в этом матче. Думаю, общий рисунок игры принципиально менять не станем, коренных изменений ждать не стоит», – приводит слова Немировски пресс-служба КХЛ.