За минувшую неделю в НХЛ не зафиксировали новых случаев коронавируса

В «твиттере» Национальной хоккейной лиги опубликовано заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время четвёртой фазы возобновления чемпионата.
Сообщается, что по состоянию на понедельник, 24 августа, все хоккеисты и персонал клубов, пребывающие в Торонто и Эдмонтоне, подвергались ежедневному тестированию. С 17 по 24 августа было проведено 4644 теста на COVID-19. В результате ни один из тестов не дал положительного результата.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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