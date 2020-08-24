«Спартак» расторг контракт с Геннадием Столяровым
Московский «Спартак» по обоюдному согласию расторг контракт с нападающим Геннадием Столяровым, информирует официальный сайт столичного клуба. Контракт хоккеиста был рассчитан до 30 апреля 2021 года.
В минувшем сезоне 33-летний Столяров принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-11" и 24 минутах штрафного времени. Геннадий проводил на льду чуть больше 13 минут игрового времени за матч. В плей-офф опытный форвард не принимал участия.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать второго сентября.
Источник: Геннадий Столяров может пополнить состав рижского «Динамо»
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