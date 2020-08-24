Маклеллан: продлить Холтби непросто, но иногда появляются неожиданные варианты

Генеральный менеджер и вице-президент «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о возможном продлении контракта с голкипером команды Брэйденом Холтби, который по завершении нынешнего сезона может стать неограниченно свободным агентом.

«Предстоит решить этот вопрос. Сделать это непросто, но иногда появляются неожиданные варианты. Хотели бы рассмотреть все возможности и понять, можно ли что-нибудь придумать», – приводит слова Маклеллана пресс-служба лиги.

23 августа Маклеллан освободил Тодда Рирдена от должности главного тренера. 49-летний Рирден был 18-м главным тренером в истории «Вашингтона». Под его руководством «Кэпиталз» второй сезон кряду вылетают из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя год проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4).