Шат-аут Варламова помог «Айлендерс» крупно обыграть «Филадельфию». У Проворова – «-2»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась 1-я встреча полуфинала плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендрес». Победу в матче с крупным счётом одержали номинальные гости – игроки «Айлендерс» – 4:0 и вышли вперёд в серии – 1-0.

Заброшенными шайбами в составе «островитян» отметились Энди Грин, Жан-Габриэль Пажо, Андерс Ли и Девон Тейвз.

Видео лучших моментов встречи «Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

32-летний российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил все 29 бросков по воротам, отметившись вторым сухим матчем в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего он провёл 10-ю встречу в текущем плей-офф, выиграв 8 из них. В среднем он пропускает 1,6 шайбы за игру, при коэффициенте надёжности в 93,4%.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты и 12 секунд и, не отметившись результативными действиями, завершил встречу при показателе полезности «-2».

Следующая встреча между «Филадельфией» и «Нью-Йорк Айлендерс» состоится 26 августа. Начало – 22:00 мск.