Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шат-аут Варламова помог «Айлендерс» крупно обыграть «Филадельфию». У Проворова – «-2»

Шат-аут Варламова помог «Айлендерс» крупно обыграть «Филадельфию». У Проворова – «-2»
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась 1-я встреча полуфинала плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендрес». Победу в матче с крупным счётом одержали номинальные гости – игроки «Айлендерс» – 4:0 и вышли вперёд в серии – 1-0.

Заброшенными шайбами в составе «островитян» отметились Энди Грин, Жан-Габриэль Пажо, Андерс Ли и Девон Тейвз.

Видео лучших моментов встречи «Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

32-летний российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил все 29 бросков по воротам, отметившись вторым сухим матчем в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего он провёл 10-ю встречу в текущем плей-офф, выиграв 8 из них. В среднем он пропускает 1,6 шайбы за игру, при коэффициенте надёжности в 93,4%.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты и 12 секунд и, не отметившись результативными действиями, завершил встречу при показателе полезности «-2».

Следующая встреча между «Филадельфией» и «Нью-Йорк Айлендерс» состоится 26 августа. Начало – 22:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
25 августа 2020, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Грин (Нельсон) – 06:06' (5x5)   0:2 Пажо (Комаров, Пелеч) – 42:54' (5x5)   0:3 Ли (Барзал, Эберле) – 48:50' (5x5)   0:4 Тэйвз – 52:21' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020