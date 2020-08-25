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«Колорадо», ведя 2:0 во втором периоде, пропустил четыре гола от «Далласа» за 10 минут

«Колорадо», ведя 2:0 во втором периоде, пропустил четыре гола от «Далласа» за 10 минут
Хоккей / НХЛ 0

Во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встречается с «Даллас Старз». После второго периода счёт в пользу «Далласа»— 4:2. Первый матч серии также остался за «Старз».

К 29-й минуте матча «Эвеланш» вели 2:0 после точных бросков Натана Маккиннона и Микко Рантанена. Однако ещё до второго перерыва «звёзды» смогли не только отыграться, но и выйти вперёд с преимуществом в две шайбы. Последовательно отличились Джо Павелски, Радек Факса, Александр Радулов и Эса Линделль.

Радулов также отметился результативной передачей на Павелски, благодаря которой вошёл в топ-20 российских игроков по голевым передачам за карьеру в плей-офф НХЛ. Другой российский форвард «звёзд» Денис Гурьянов ассистировал Факсе.

Радулов вошёл в топ-20 по передачам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков
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