Ландеског: не понимаю, как судья мог увидеть гол со своей позиции. Он просто всё испортил

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал ключевой эпизод второго матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (2:5, 0-2). На 40-й минуте арбитры засчитали спорный гол Эсы Линделля.
«Дэн (главный арбитр матча Дэн О'Рурк. — Прим. «Чемпионата») находился в том моменте за нашими воротами. Я не понимаю, как судья мог увидеть гол со своей позиции. Он отреагировал на радость Линделля и засчитал взятие ворота. Думаю, арбитр очень быстро понял, что он просто всё испортил для нас», — приводит слова Ландескога журналист Скотт Макдональд.
Главный арбитр Дэн О'Рурк засчитал взятие ворот со льда и отправился смотреть повтор момента. Однако ни на одном из предоставленных повторов невозможно было однозначно определить полное пересечений шайбой линии ворот. Таким образом О'Рурк оставил первоначальное решение в силе.
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