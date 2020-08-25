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Боунесс — о Худобине: Добби выступил фантастически хорошо. Это даже не обсуждается

Боунесс — о Худобине: Добби выступил фантастически хорошо. Это даже не обсуждается
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс отметил вклад российского голкипера Антона Худобина в победу во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2, 2-0).

«Понятно, что «Колорадо» — отличная команда, а у нас опять получился медленный старт. Но наш вратарь Антон Худобин показал себя просто великолепно, сохранил нас в игре. Добби выступал фантастически хорошо. Нужно отдать ему должное, мы выжили в первом периоде, и это даже не обсуждается.

Ну а вообще мы знаем, в чем наша сила. Мы взвинтили скорость, начали контролировать темп. Да, хотелось бы играть так все 60 минут, постараемся это делать. Но мы в итоге вытащили этот матч», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.

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