Агент Николаев: основные решения по игрокам клубы КХЛ будут принимать уже в сентябре
Хоккейный агент Юрий Николаев рассказал о сложностях, которые пандемия коронавируса привнесла в комплектацию команд Континентальной хоккейной лиги.
«К сожалению, в этом году тренерские штабы команд, с моей точки зрения, так и не смогли понять, насколько продуктивной получилась предсезонка. Думаю, основные решения по игрокам, по их надобности и ненадобности клубы будут принимать уже в сентябре по ходу регулярного чемпионата. Конечно, это не касается всех хоккеистов, находящихся на полноценных контрактах. Но определённых игроков коснётся точно», — сказал Николаев «Чемпионату».
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
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