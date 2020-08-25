Агент Николаев: основные решения по игрокам клубы КХЛ будут принимать уже в сентябре

Хоккейный агент Юрий Николаев рассказал о сложностях, которые пандемия коронавируса привнесла в комплектацию команд Континентальной хоккейной лиги.

«К сожалению, в этом году тренерские штабы команд, с моей точки зрения, так и не смогли понять, насколько продуктивной получилась предсезонка. Думаю, основные решения по игрокам, по их надобности и ненадобности клубы будут принимать уже в сентябре по ходу регулярного чемпионата. Конечно, это не касается всех хоккеистов, находящихся на полноценных контрактах. Но определённых игроков коснётся точно», — сказал Николаев «Чемпионату».

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.