«Трактор» расторг контракт с нападающим Величкиным

«Трактор» расторг контракт с нападающим Игорем Величкиным, сообщается в официальном «твиттере» челябинского клуба.
Величкин стал игроком «Трактора» 24 августа в результате большого обмена с «Амуром», в результате которого состав хабаровского клуба пополнил защитник Юрий Сергиенко. В Челябинск же отправились защитник Савелий Ольшанский, форварды Величкин и Артур Болтанов.
33-летний Величкин в сезоне-2019/2020 провёл 22 матча, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-2" и отсутствии штрафных минут.
За три сезона в хабаровском клубе Величкин не забросил ни одной шайбы, сыграв 63 матча. В последний раз Игорь забивал в КХЛ 15 ноября 2016 года, когда защищал цвета «Куньлунь Ред Стар». Всего в КХЛ на счету Величкина 46 (23+23) баллов в 362 матчах при показателе полезности «-57» и 151 штрафной минуте.
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